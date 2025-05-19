4月社會消費品零售總額37174億元

中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，據國家統計局網站消息，4月份，社會消費品零售總額37174億元，同比增長5.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額33548億元，增長5.6%。1—4月份，社會消費品零售總額161845億元，增長4.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額147005億元，增長5.2%。



按經營單位所在地分，4月份，城鎮消費品零售額32376億元，同比增長5.2%；鄉村消費品零售額4798億元，增長4.7%。1—4月份，城鎮消費品零售額140433億元，增長4.7%；鄉村消費品零售額21412億元，增長4.8%。



按消費類型分，4月份，商品零售額33007億元，同比增長5.1%；餐飲收入4167億元，增長5.2%。1—4月份，商品零售額143651億元，增長4.7%；餐飲收入18194億元，增長4.8%。



按零售業態分，1—4月份，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市、百貨店和品牌專賣店零售額同比分別增長9.1%、6.4%、5.2%、1.7%和1.4%。



1—4月份，全國網上零售額47419億元，同比增長7.7%。其中，實物商品網上零售額39265億元，增長5.8%，占社會消費品零售總額的比重為24.3%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長14.6%、0.5%、5.5%。