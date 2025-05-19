國家統計局：部分領域工業行業價格有所改善

中評社北京5月19日電／據人民日報報導，今日，國新辦舉行新聞發布會，介紹2025年4月份國民經濟運行情況。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌輝在會上表示，4月份，受國際能源價格下行輸入性影響和國內部分行業價格下降的帶動，4月份工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.7%，降幅比上個月擴大0.2個百分點。



付凌輝表示，儘管PPI同比持續下降，但隨著宏觀政策加力顯效，市場需求回暖，新動能快速成長，部分領域的價格有所改善。



一是高端製造領域需求帶動增強。經濟結構調整穩步推進，高技術產品需求擴大，相關行業價格出現一定上漲。4月份，可穿戴智能設備製造價格上漲3%，飛機製造價格上漲1.3%。在智能化和數字化發展帶動下，一些數字產品製造價格也在上漲。4月份，集成電路封裝測試系列價格上漲2.7%，服務器價格上漲1%。



二是擴內需政策拉動效果顯現。“兩新”政策顯效，部分消費品和裝備製造產品需求擴大，帶動相關行業和產品價格回升。4月份，家用洗衣機、新能源乘用車價格同比降幅比上月分別收窄0.3和0.2個百分點。電工機械專用設備製造、農林牧漁專用機械製造業價格同比降幅分別收窄0.7和0.2個百分點。



三是部分傳統行業供需有所改善。4月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格同比降幅比上月分別收窄1.4和1個百分點。這些情況表明，“兩重”“兩新”等政策效應和新質生產力培育，對工業品供求關係的改善作用顯現。



付凌輝指出，但也要看到，PPI持續處於下降區間，部分行業價格下降幅度較大，影響工業企業效益改善。對此，要持續擴大國內需求，大力推動科技創新和產業創新，優化調整產能結構，實現產需高水平動態平衡，促進工業品價格回歸合理區間，改善企業經營，增強發展信心，促進經濟持續健康發展。