九部門部署科技服務業高質量發展

中評社北京5月19日電／據人民網報導，據工業和信息化部官網消息，近日，工業和信息化部、國家發展改革委等9部門聯合印發《關於加快推進科技服務業高質量發展的實施意見》（以下簡稱“《實施意見》”），加快科技成果轉化和產業化，有力支撐科技創新和產業創新融合發展。



《實施意見》提出，要推動科技服務業全面發展，圍繞研究開發、技術轉移轉化、企業孵化、技術推廣、檢驗檢測認證、信息技術、工程技術、科技金融、知識產權、科技咨詢及其他科技服務等重點領域進行全面部署，明確發展任務。要加快轉型升級，推動科技服務業高端化、智能化、綠色化、融合化發展。



《實施意見》明確，要優化科技服務業發展生態。培育壯大服務主體，引導科技服務機構專業化、市場化、平台化發展。發展一體化技術市場，優化技術市場政策環境，建設國家統一技術交易服務平台，加速技術要素市場化配置。推動質量持續提升，引導科技服務機構牢固樹立質量第一的意識，推廣應用先進質量管理和方法，加強服務質量管理。強化標準支撐引領，加強標準體系建設，加快研製一批重點領域標準，強化標準實施，提升科技服務業標準化發展水平。建設專業人才隊伍，加強人才培養基地建設，健全技術經理人的引進、培養、使用、激勵機制。推動集聚發展，建設科技服務業創新發展集聚區，引導高水平研發機構、高層次人才、社會資本等各類創新要素聚合。



《實施意見》強調，要加強統籌協調，健全部際協同、央地協作、區域合作的工作機制，創新體制機制，加大政策支持，加強統計監測，深化開放合作，著力提升科技服務業發展環境。