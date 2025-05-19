國資央企提升品牌建設效能　凸顯功能價值

中評社北京5月19日電／據人民網報導，打造世界最大化學鏈碳捕集裝備系統、建成國內首個葉片加工無人車間及首條黑燈產線、創新國內首個綠色高效焊接數字化車間……近年來，國資央企一系列不同行業、不同層級、不同類型的重大工程品牌，持續擴大著市場影響力和競爭力。



業內人士表示，品牌是企業重要的無形資產，是體現核心競爭力的有力名片。近年來，國資央企大力實施品牌戰略，提升品牌管理水平，加速品牌國際化進程，在品牌建設方面取得了積極成效。



特別是在2022年以來，國務院國資委組織實施中央企業品牌引領行動，並將其作為推動央企加快建設世界一流企業的“四個行動”之一。2024年以來，國務院國資委相關負責人在多個場合提出，提高中央企業核心競爭力，關鍵要在科技、效率、人才、品牌四個方面下更大功夫。其中，在加強品牌管理方面提出，要實現中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。



國資央企接下來如何進一步提升品牌建設效能？東方電氣集團董事、黨組副書記張少峰表示，堅持打造以創新引領、品質可靠、高端智造、綠色低碳、誠信盡責等為核心要素的品牌價值，通過技術突破鍛造核心競爭力，以嚴苛品質夯實市場信任，借數字轉型重塑智造標杆，憑服務生態延伸價值鏈，用履責實踐彰顯央企使命，系統化構建起高端裝備製造特色品牌生態。



據他介紹，東方電氣發布了“6C”卓著品牌工作體系，系統闡釋品牌理念、品牌架構及品牌家族，講述“以精神力量引領品牌傳承、以使命擔當彰顯品牌價值、以系統思維繪就品牌藍圖”的東方電氣特色品牌建設之路。