水利部：願攜手開展生態大壩技術研發應用

中評社北京5月19日電／據人民網報導，5月18日，國際大壩委員會第28屆大會暨第93屆年會“建構河流倫理 建設生態大壩”專題研討會在四川省成都市舉辦。水利部副部長王寶恩表示，中國作為全球大壩建設與工程技術領域領先的國家，願同各方攜手合作，積極推動河流倫理指導下的生態大壩技術研發與應用，共同促進河流保護治理，為構建人類命運共同體、共建清潔美麗世界作出新的貢獻。



王寶恩介紹，河流是地球的血脈、生命的源泉、文明的搖籃，當前在人類活動、氣候變化等因素的多重作用下，人與河流的關係日趨緊張，人類社會可持續發展面臨困境。中國政府高度重視水庫大壩對建設生態文明的作用以及河流保護與治理，提出了“建構河流倫理”倡議，以推動實現人與自然和諧共生。



聯合國教科文組織東亞地區辦事處主任夏澤翰表示，人與河流和諧共生是實現可持續發展的關鍵。中國在河流生態保護領域的積極探索，特別是中國水科院發布的《河流倫理建構與中國實踐》報告已成為工程實踐中實現發展與生態平衡的典範，願與包括中國在內的各方加強合作，推動全球在水利工程建設與生態保護領域的對話與行動。



四川大學副校長劉超表示，本次研討會搭建高水平國際學術交流平台，深入探討水庫大壩在保護和修復水生態系統中的關鍵作用，為水利工程基礎設施建設提供理論支撐與技術支持。四川大學長期開展山區河流保護與治理研究，為當前在氣候變遷背景下推動生態大壩建設、提升流域治理能力貢獻智慧。



據悉，國際大壩委員會第28屆大會暨第93屆年會於2025年5月16日至23日舉辦，由水利部、四川省人民政府和國際大壩委員會聯合主辦，中國大壩工程學會、成都市人民政府牽頭承辦。“建構河流倫理 建設生態大壩”專題研討會作為大會期間中國專場研討活動之一，旨在為新時期水利基礎設施現代化提供科學的理論支撐與實踐指引。