“三體計算星座”為啥把計算送上天

中評社北京5月19日電／據科技日報報導，5月14日，我國首個整軌互聯太空計算衛星星座正式進入組網階段，這也是中國“三體計算星座”的首次發射。



首次發射的消息甫一公布便引發熱議。人們紛紛討論：“‘三體’名字是源於科幻小說嗎？”“為啥要把算力送上天？”“‘三體計算星座’具體能幹啥？”……就公眾關心的問題，科技日報記者18日專訪了之江實驗室的相關專家。



第一問：為啥叫“三體”？



傳統的人造衛星主要分為通信衛星、導航衛星、遙感衛星三大類。而“三體計算星座”並非上述任何一種衛星，它屬於第四類人造衛星——計算衛星。



早在2023年，浙江省實驗室——之江實驗室便聯合全球合作夥伴，開始構建這一太空計算系統。2024年11月，團隊宣布正式啟動“三體計算星座”項目。



中國工程院院士、之江實驗室主任王堅解釋，“三體”一詞源於牛頓提出的著名的“三體問題”，是指當有三個或更多對象協同工作時，彼此間的相互作用如同天體之間的引力作用，呈現出一種極其複雜的關係。



“‘三體計算星座’就是希望匯聚不同創新主體的力量，共同完成太空計算的宏偉目標。”王堅說。



第二問：為啥要“送算上天”？



傳統的遙感、通信、導航等衛星數據需要先傳回地面，再由地面數據處理中心解析。這種“天感地算”的模式受限於地面站資源、帶寬等因素，數據傳輸效率低，信息損耗大，僅有不到十分之一的有效衛星數據能傳回地面，且存在數據時效差等問題。另有統計顯示，科學家使用的太陽監測等科學實驗衛星每天會產生約500G的觀測數據，但衹有20G左右的數據可以傳回地面。