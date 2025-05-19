“鯤龍”批生產首架機完成生產試飛

中評社北京5月19日電／據科技日報報導，“鯤龍”傳來新消息。記者18日從中國航空工業集團獲悉，我國大型水陸兩棲飛機AG600“鯤龍”批生產首架機（AG600－1101架機）在廣東珠海成功完成生產試飛，表明該架機生產符合型號設計要求，達到安全可用狀態，具備出廠條件，標誌著AG600飛機通過取得生產許可證（PC）的關鍵環節，實物狀態滿足PC構型要求。



當日7時13分，由機長陳明、副駕駛員劉汝欽、空中機械師張朋飛和觀察員王路得組成的試飛機組駕駛著AG600－1101架機從珠海金灣機場滑行起飛，完成12噸投水驗證，在空中飛行17分鐘後平穩降落，飛機狀態良好，操縱系統正常，各系統工作穩定。



AG600飛機於4月20日在北京獲頒中國民航局型號合格證，標誌著其研製取得圓滿成功，獲得進入市場“准入證”。5月6日，AG600－1101架機完成總裝下線，僅用12天高效完成一系列地面調試工作，包括地面滑行、一般性檢查、任務系統和高空飛行在內的生產試飛任務，用實際行動詮釋了“鯤龍精神”和“鯤龍速度”。



中國航空工業集團相關專家表示，未來將推動AG600實現運營成功與商業成功，為我國應急救援體系和國家自然災害防治體系建設貢獻“鯤龍”力量。