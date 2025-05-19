日本北海道札幌市一建築發生爆炸　多人受傷

中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，總台記者獲悉，當地時間19日下午，日本北海道札幌市中央區一棟11層建築發生爆炸。據瞭解，爆炸點位於建築2層的一家餐廳。



當地消防救援部門稱，現場有多名人員受傷。