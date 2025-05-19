文旅經典IP火爆“出圈”激發消費新潛力

中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，2025年5月19日是第15個中國旅遊日，2025年的活動主題為“錦綉山河，美好旅程”。近年來，“文博熱”“奔縣游”成為文旅熱詞，“文旅＋”也成為各地文旅消費的新趨勢。不斷迭代升級的文旅新玩法，持續激發著消費新活力，助力釋放更多消費潛力。



甘肅敦煌：文博游受青睞 莫高窟提升遊客體驗



近年來，文博游越來越受大家青睞，博物館和各種展覽人氣爆滿，很多博物館和美術館都推出了夜游、沉浸式互動游等活動。



5月以來，甘肅敦煌莫高窟迎來旅遊旺季，每日6000張的常規票常常售罄。莫高窟適時發售應急票，開放4個大洞窟供遊客參觀。除了參觀實體洞窟，遊客還可以戴上VR眼鏡，沉浸式走入第285窟，360度探索洞窟細節。



江蘇泰州：鄉村游從“看風景”轉向“享生活”



不久前，鄉村游也“上新”了，文化和旅遊部發布了152條鄉村旅遊精品線路。車在路上、人在景中，一路看遍大美春光。



在江蘇泰州河橫村的千畝優質小麥種植基地，一到周末，許多年輕人來到鄉村，讀書、品茶、漫步，沉浸式體驗鄉村生活。當地還推出麥穗手工製作、農田攝影大賽、釣魚比賽等活動，吸引遊客在村裡留宿。



安徽黃山：“好生態＋好業態” 打造文旅遊新場景



安徽黃山的千年古村西溪南村近期進入一年中最美的青綠時刻。在這裡，遊客們除了可以漫步古村落，還可以乘坐 小小竹排穿梭楓楊林，或坐上全景天窗觀光軌道小火車沉浸式體驗人在畫中游的生態美景。