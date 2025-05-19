周萱：玩兒盡莫扎特的“魔笛”

王子被三名侍女救起。 舞台設計極具科技氛圍。 夜後花腔女高音的炫技令觀眾享盡耳福。 神殿之上爭議得以彰顯。 中評社香港5月19日電（作者 周萱） 這是一場別開生面的歌劇“魔笛”，極大的顛覆了傳統莫扎特原作歌劇風格，令觀眾有著十分不一樣的觀看體驗，甚至感覺是在香港地鐵上發生的故事，真是有趣。



故事背景原本設定在古老時代的埃及，王子塔米諾因誤入夜後的領域被大蟒蛇所困而暈了過去，之後夜後的三位侍女把他救活而發生連串愛情故事。不過，在藝術界橫跨話劇、音樂劇與歌劇領域的導演鄒爽，卻把塔米諾的神祕旅程，設計成始於月台，陌生人相遇別離、愛情與人際交錯的場所。三位侍女的角色從海報走出，列車化為巨蟒，外送員變身半鳥人，街頭藝人送魔笛給塔米諾作為護身寶物。鄒爽說，在香港製作新版《魔笛》令人振奮。這裡充滿活力與生機，故事中的神話特質與東方多元神話體系強烈共鳴。筆者感覺加上燈光、視頻佈景設計，舞台的呈現了科技氛圍極強的現代觀感。



在這樣的藝術緯度里，《魔笛》仍再真實再現了莫扎特多元化的歌劇景象，表演以英語對白德語歌唱，序曲以奏鳴曲的形式開始，精美的弦樂聲華麗且流暢。女主角與捕飛鳥俠巴巴基諾的二重唱《那些感受到愛情的男人》，柔美旋律令人心情舒暢。巴巴基諾這個具有喜劇元素的角色，在第一幕中的《我正是一個捕飛鳥俠》唱出了德國民謠的基調，生動靈活、輕鬆愉快，他的詼諧也叫觀眾很快樂。



終於等到夜後出場，來自韃靼斯坦女高音歌唱家，精準演繹了花腔女高音詠嘆調史上數一數二的名曲，《噢，別發抖，我的愛子》及《地獄的復仇之火在我心中燃燒》，由抒情到花腔唱段，旋律有節制的變化，極為華麗的唱腔，高低起伏、情緒起伏，炫技有度，都令觀眾聽得十分過癮。



還有六個扮演精靈的小演員，令人印象深刻，他們的聲音純真無邪與空靈，為整齣歌劇發出亮點，香港歌劇院兒童合唱團對歌劇的普及與傳承實在功不可沒。



是否喜歡這種穿越跨度極大的舞台設計意念因人而異，筆者感覺整晚似乎都是在聽歌劇選段，對故事的連貫性未有太過執著，而這些歌者的精彩表演，值得喝采！



（作者周萱，資深媒體人）