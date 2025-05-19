拜登患癌　特朗普：感到很難過

中評社北京5月19日電／據新華國際頭條：美國前總統拜登辦公室18日發表聲明說，拜登被診斷患有侵襲性前列腺癌。現任美國總統特朗普、前總統奧巴馬、前副總統哈里斯等多名政要當天在社交媒體發文，祝願拜登早日康復。



根據拜登辦公室的聲明，拜登的泌尿系統症狀最近不斷加重，經醫生檢查發現一處前列腺結節。16日，拜登被診斷患有前列腺癌，癌症已擴散至骨頭。



聲明說，拜登罹患的前列腺癌似乎對激素敏感，可進行有效管理。拜登及其家人正在同醫生一起評估治療方案。



現任美國總統特朗普18日在社交媒體上說，聽說了拜登的診斷結果，感到很難過。他向拜登及其家人致以最好祝願，祝拜登早日康復。



美國前總統奧巴馬同一天表示，拜登將以“一貫的決心和風度”與癌症作鬥爭。曾任命拜登擔任副總統的奧巴馬在社交平台X上寫道：“我堅信他將以一貫的決心和風度迎接這場挑戰，我們祈禱他能盡快完全康復。”



拜登擔任總統時期的副手哈里斯也在社交平台X上發文稱：“喬是名鬥士。我堅信他將以一貫的堅韌、毅力和樂觀面對這場挑戰……我們期待他早日痊愈。”



據英國《柳葉刀》雜誌2024年發布的一份報告，前列腺癌已成為導致男性死亡和殘疾的主要原因，占所有男性癌症的15%。報告指出，預計2020至2040年間，全球前列腺癌患病人數將翻倍，中低收入國家的增幅最大。