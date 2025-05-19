羅馬尼亞新總統　兩屆奧數滿分金牌

中評社北京5月19日電／據央視新聞消息，根據羅馬尼亞常設選舉機構（AEP）當地時間19日凌晨公布的總統選舉第二輪投票初步計票結果顯示，羅馬尼亞獨立候選人、布加勒斯特市長尼庫紹爾·達恩在第二輪投票中獲勝。



AEP數據顯示，當天有超1164萬羅馬尼亞人參與投票，投票率超64%。對99.61%選票的統計結果顯示，尼庫紹爾·達恩獲得53.86%的選票，羅馬尼亞人團結聯盟黨主席喬治·西米翁獲得46.14%的選票。達恩獲勝已成定局。



羅馬尼亞中央選舉辦公室（BEC）將於近日公布第二輪投票的最終計票結果。



據介紹，尼庫紹爾·達恩出生於1969年，是羅馬尼亞活動家、數學家。他曾在1987年和1988年兩次獲得國際數學奧林匹克競賽金牌並取得滿分。



在法國巴黎高等師範學院獲得博士學位後，達恩回到羅馬尼亞創建了布加勒斯特高等師範學院，旨在引導最有才華的羅馬尼亞學生從事科學研究。



2015年，他發起成立了“拯救布加勒斯特聯盟”，倡導反腐敗和保護文化遺產。2016年，達恩與他人共同創立拯救羅馬尼亞聯盟黨並擔任羅馬尼亞眾議院議員。達恩於2020年當選布加勒斯特市長並在2024年贏得連任。



達恩此次以獨立候選人參選，他支持羅馬尼亞作為北約成員國並承諾繼續向烏克蘭提供援助。此外，他還承諾採取嚴厲措施打擊腐敗。

