趙國雄：樓價料升5%至7%　新盤不大平賣

中評社香港5月19日電／本港樓市利好消息接踵而來，“供平過租”重現，長實集團（1113.HK）執行董事趙國雄表示，本港樓市正處於轉角位，預期樓價上升，故“（新盤）推得快無著數”。該集團旗下九龍東啟德新盤花語海第1期及第2期正伺機登場，目標上半年推售，預告絕不會再有“深水炸彈價”，並計劃瞄準本地青年才俊及內地專才等推出針對性的付款安排。



信報財經新聞報導，趙國雄接受訪問時稱，近期港元拆息（HIBOR）回落，減輕買家供樓負擔，開始出現“供平過租”，驅使買家轉租為買。此外，中美兩國的關稅戰開始緩和，本港樓市前景逐漸明朗化，下半年亦暫時未有負面消息傳出，買家入市信心大增，令成交量增加，樓市氣氛好轉。



因此，趙國雄相信，本港樓市正處於轉角位，樓價將會向上升，坦言“去年（新盤）賣得快好世界，今年推得快無著數”。當樓市回穩，就是賣樓好時機，估計未來一至兩周，發展商推盤量會陸續增多。



花語海第1期及第2期已經萬事俱備，正伺機登場，目標上半年推售。項目位於啟德承豐道16號，提供1005個住宅單位，分3期發展，第1期佔307伙，第2期則佔416伙，間隔由1房至3房，主打2房及3房戶。



趙國雄透露，花語海目標客群為中高端客戶，例如本地青年才俊、內地專才以及金融菁英等，屆時會推出針對性的付款方式吸引該類潛在買家。項目定價參考鄰近新盤，目前向維多利亞港海景單位呎價介乎3萬至4萬元。



事實上，該集團2023年3月以“深水炸彈價”推出屯門飛揚第2期，首批折實平均呎價12509元，比第1期首批低16.9%。他明言，花語海絕不會再有“深水炸彈價”。



花語海有五大賣點，包括項目位於跑道區前排，可享維多利亞港海景，該集團為了用盡此優勢，項目布局儼然一片花瓣般包圍前方的維多利亞港，逾七成單位可望海景，設計與其他一字排開的新盤不同。

