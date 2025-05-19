富權：台當局叩關世衛大會再被賜予閉門羹

中評社香港5月19日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：台當局叩關世衛大會再被賜予閉門羹。以下為文章內容。



第七十八屆世界衛生大會（WHA）定於五月十九日至二十七日在瑞士日內瓦舉行。由於與會報名日期已經截止，台灣當局仍然未有收到與會邀請，已經確定台灣當局再次不能以任何名義參加本年度世衛大會。



這本來就是“國際慣例”，但今年似是有“微妙變化”。中國外交部發言人林劍前日在外交部例行記者會上表示，為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，得到了國際社會廣泛理解和支援。林劍說，在中國台灣地區參與國際組織包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。



在這裡，林劍首次使用了“中央政府”這個詞彙，含有兩個重要意涵，其一是有關台灣當局參加包括世界衛生組織在內的政府間國際組織的活動，在北京的中央政府具有“操之於我”的決定性否決權；其二是北京在國際事務上，將台灣問題作為“內政化”處理，在捍衛一個中國原則的基礎上，進而向國際社會宣示，台灣事務是中華人民共和國的內部事務，任何國家不得干預。



另外一個值得注意的微妙變化，就是雖然台灣當局聲稱有越來越多的國家為其參與世衛大會“出聲”，但在實質性提案方面，只是其“邦交國”的代表在瞎忙，“非邦交國”的代表似是“無動於衷”，並沒有提案或參與提案邀請台灣當局出席世衛大會，就連眾議院剛通過了《台灣國際團結法》、《台灣保證實施法案》的美國，也是如此。



作為“風向指標”的美國持此態度，可能是出於以下幾個原因。其一是美國作為聯合國的會員國尤其是安理會的常務理事國，必須執行聯合國第2758號決議，還需遵守三個《中美聯合公報》揭櫫的一個中國政策，因而雖然在口頭上說幾句，但卻不會投入實質性行動，端的是“口惠而實不至”。



其二是還有一個“說不出口”的微妙原因，那就是這種提案即使是能夠被列入大會議程，在付諸表決時也將必然會被否決。屆時，作為提案國家的美國等大國，臉往哪兒擱？美國等大國不會為了“挺台”而損害自己的國際威信。



其三是特朗普在就任美國總統的兩天后正式通知聯合國，美國將於二零二六年一月二十二日退出世界衛生組織。其實，特朗普在其第一個總統任期內，就已經於二零二零年採取逐步措施要退出世衛。不過，根據美國國會一九四八年一項聯合決議的規定，特朗普若要退出這個聯合國組織，必須提前一年發出通知，並繼續支付世衛會費。而在退出世衛的程序完成前，拜登贏得了總統大選，並於其二零二一年一月二十日就任總統首日喊停。現在是特朗普重新按照程序通知聯合國退出世衛組織。



在連美國自己都要退出世衛組織的情況下，又怎會支持台灣當局參加世衛大會？何況，以特朗普的思路及個人作風，尤其是在中美關稅談判取得關鍵性進展後，突然爆出一句“中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利”的背景下，台灣當局要指望美國支持其參與世衛組織的活動，簡直就是緣木求魚。

