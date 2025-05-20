快評：又到520　“抗中路線”是時候改變

中評社快評／今天5月20日，賴清德上台執政一周年，“抗中路線”是否延續下去，是最大關注點。台媒消息，賴清德預計上午九點半舉行記者會，以“迎風轉型 穩健前行”為題發表談話。如果賴在兩岸關係方面再有挑釁性言辭，台海必會捲起新的風浪。



賴清德18日以公司“併購”形容兩岸關係，稱“大公司要併購小公司應提條件”。外界留意到，近期賴當局有關兩岸關係的言論出現一些變化，包括賴本人接受媒體專訪時否認要“脫中入北”，說界定對岸為境外敵對勢力是“不得已”；台灣“外交部”和陸委會表示“開羅宣言”和“菠次坦公告”確認台灣歸還“中華民國”，這與過去民進黨倡導的“台灣地位未定論”不同；等等。



這些變化是民進黨當局慣用的詐騙話術？還是意味著政策可能做出調整？現實是，台灣內外形勢已變，賴當局承受極大壓力，不得不變。賴當局目前主要面臨三方面壓力，包括島內民意要求緩和兩岸關係的壓力，大陸加大促談促統的壓力，以及特朗普政策轉彎的壓力。



在島內，親綠、親藍的民調機構所做的民調均顯示，台灣主流民意不贊成大罷免；賴清德的滿意度大跌，出現“死亡交叉”。在兩岸關係上，過半民眾不滿賴當局的兩岸政策；美國總統特朗普12日有關“統一及和平”的發言的威力仍在發酵中。



賴當局的“抗中路線”到了不得不調整的關頭。如果不主動調整，將會面對被迫調整。形勢對賴當局不利，時間不在台灣這一邊。5月20日是個受關注的日子，何去何從，且看賴當局如何選擇。