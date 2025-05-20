中國向巴方提供了防空系統？外交部回應

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京5月20日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧5月19日在例行記者會上介紹，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，巴基斯坦副總理兼外長達爾將於5月19日至21日訪華。



毛寧表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴。兩國高層交往和各領域合作密切。中方願同巴方以此訪為契機，進一步落實好兩國領導人重要共識，加強戰略溝通協調，深化各領域交流合作，推動中巴關係不斷向前發展，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。



會上，有外媒記者問及此訪與當前印巴緊張局勢是否有關。毛寧回應說，達爾副總理兼外長此訪體現了巴基斯坦政府對發展中巴關係的高度重視。關於印巴局勢，中方已多次闡明立場。我們願繼續同印巴雙方保持溝通，為實現印巴全面持久停火，維護地區和平穩定發揮建設性作用。



還有記者提問說，一位印度軍官聲稱，在近期印巴衝突中，中國向巴基斯坦提供了防空和衛星圖像支持。



毛寧對此表示，印度和巴基斯坦都是中國的重要鄰國。中方十分重視中印、中巴關係，始終秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針發展同所有周邊鄰國關係。印巴局勢緊張以來，中方一直堅持客觀公正立場，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。我們支持和歡迎印巴實現停火，願繼續為實現全面持久停火、維護地區和平穩定發揮建設性作用。

