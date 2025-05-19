歐盟大幅下調經濟增長預期

中評社北京5月19日電／歐盟委員會19日發佈2025年春季經濟展望報告顯示，受全球貿易前景趨弱和美國貿易政策不確定性增加影響，該機構大幅下調歐洲經濟增長預期。



新華社報導，報告預測，2025年歐盟實際國內生產總值（GDP）將增長1.1%，歐元區增長0.9%；2026年歐盟經濟將增長1.5%，歐元區增長1.4%，均較此前預測有所下調。歐委會去年11月預測，今年歐盟經濟增長1.5%，歐元區增長1.3%；2026年歐盟經濟增長1.8%，歐元區增長1.6%。



報告說，歐元區整體通脹率預計將從2024年的2.4%放緩至2025年的2.1%，2026年降至1.7%。歐盟通脹走勢相似，到2026年將降至2%以下。



報告顯示，歐盟出口今年預計僅增長0.7%。同時，市場對貿易緊張局勢的反應造成融資條件收緊，高儲蓄水平也在繼續抑制消費增長。



與此同時，報告預計2025年歐盟整體財政赤字率將升至3.3%，並在2026年維持這一水平。歐盟債務佔GDP比重預計將從2025年的83.2%升至2026年的84.5%。



報告指出，如果歐盟與美國的貿易緊張局勢能夠緩和，或歐盟與其他國家貿易增長提速，都將支持經濟增長。歐盟將進一步推進改革以增強競爭力，如深化單一市場、建立儲蓄與投資聯盟、推進簡政措施等，從而提升歐盟經濟韌性。



歐盟委員會負責經濟事務的委員東布羅夫斯基斯表示，歐盟必須採取果斷行動以提升競爭力。