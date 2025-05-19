王毅會丹麥外交大臣拉斯穆森　談及格陵蘭問題

中評社北京5月19日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅19日在京同來華訪問的丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。



新華社報導，王毅說，丹麥是最早承認並同新中國建交的西方國家之一，兩國攜手走過四分之三個世紀。雙方始終相互尊重、平等相待，建立並發展了全面戰略伙伴關係，打造了以綠色為引領的高水平互利合作。雙方應秉持建交初心，以慶祝建交75周年為契機，保持高層交往，增進政治互信，推動中丹關係取得更大發展。



王毅表示，中丹關係75年來保持健康穩定發展，最重要的經驗就是堅持大小國家一律平等，尊重並照顧彼此核心利益。雙方要共同努力夯實兩國關係的政治基礎。中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。中方願同丹方堅持雙向開放，以綠色為抓手賦予務實合作新動能，繼續深化經貿、科研創新、綠色經濟等領域合作。中國致力於擴大高水平對外開放，將為外資企業創造更廣闊發展空間。歡迎丹麥企業來華投資興業，也希望丹麥為中國企業提供公平、透明、非歧視營商環境。雙方要加強人文交流，以民間友好不斷累積雙邊關係中的正能量。



王毅表示，今年是中國和歐盟建交50周年，年初以來，中歐關係呈現穩中向好勢頭，習近平主席、李強總理分別同科斯塔主席和馮德萊恩主席就中歐建交50周年互致賀電，明確了中歐關係向前發展的政治共識。丹麥下半年將擔任歐盟輪值主席國，中方願同歐方加強對話合作，共同推進中歐關係健康發展，希望丹麥為此發揮積極作用。今年是聯合國成立80周年。當前國際形勢急劇動蕩，二戰後形成的國際體系遭受嚴重衝擊，全球治理正處在新的十字路口。丹麥今年1月出任聯合國安理會非常任理事國，中丹在維護多邊主義、捍衞自由貿易等共同挑戰方面存在廣泛共識。中方願同包括丹麥在內的歐洲國家加強協調合作，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，為世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。

