中美關稅談判後　世界各國也想對美國硬起來

中評社香港5月19日電／中國在與美國進行關稅休戰談判中所展現的強硬立場，使一些國家相信，它們需要在與特朗普政府的貿易談判中採取更強硬的立場



钜亨網報導，一週前達成的暫停協議，為華盛頓與北京之間注定漫長而艱難的談判奠定了基礎。



特朗普願意大幅削減先前對中國徵收的145%關稅，這令從韓國到歐盟的各國政府感到意外，因為到目前為止，這些政府都堅持美國的要求，進行談判，而不是對其關稅進行報復。



在中國強硬的談判策略為其贏得有利的（儘管是暫時的）協議之後，採取更外交和更迅速方式的國家開始質疑這是否是正確的道路。



原美國貿易官員、現為新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問研究員奧爾森（Stephen Olson）說：“這改變了談判的動態，很多國家觀察日內瓦談判的結果，並得到結論，認為特朗普開始意識到自己過度強硬的手段。”



目前加徵關稅暫時維持在10%，若在90天的緩衝期於7月結束前未能簽署協議或獲得延期，更高的特定稅率將會生效。



雖然官員們不願公開表現出態度強硬的跡象，但有跡象顯示，尤其是來自較大國家的訊號，他們已意識到自己掌握的籌碼比先前預期的還多，因此能夠承擔放慢談判進度的代價。



特朗普本人上週表示，在90天寬限期過半之際，沒有足夠的時間與大約150個尋求協議的國家達成交易。因此，美國可能會在接下來的兩到三週內單方面實施較高的關稅稅率。



BCA Research的GeoMacro首席策略師Marko Papic表示：“許多國家可能會向中國學習，與特朗普總統談判的正確方式是立場堅定、保持冷靜，迫使他屈服。



日本貿易官員預定本週前往華盛頓訪問。日本貿易大臣武藤容治上週缺席了在鄰近的韓國舉行的區域會議，而該會議由美國貿易代表傑米森·格裡爾出席。

