利嘉閣：香港首季私宅動工量創十六年新低

中評社香港5月19日電／利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續緩慢，已連續十一個月低於1，000伙水平，根據屋宇署今日（19日）發表的最新數據，2025年3月全港共有兩個私人住宅項目，合共108伙動工，較今年2月的212伙減少49%，為三個單月最少；今年首季私宅動工量累計484伙，較去年同期減少64%，並創過去16年同期新低；其中三月份動工項目包括大坑新村街17A至25號 （98伙）及跑馬地大坑道341及343號（10伙）。



私人住宅落成量方面，根據屋宇署資料，2025年三月份全港共有9個項目，合共1，977個私人住宅單位落成，按月增加22%，亦是近三個單月最多；今年首季累計共5，487伙私宅落成，較去年同期的4，977伙增加10%。



三月份本港共有9個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德“柏蔚森I期、II期及III期”，共涉1，305伙；其次為涉及230伙的黃大仙“薈鳴”；至於紅磡漆咸道北478號（184伙）、中環“ONE CENTRAL PLACE”（121伙）、灣仔“堅尼地道33號”（71伙）、大角咀界限街2C號（58伙）、何文田街13號（6伙）、赤柱村道24號（1伙）及九龍塘喇沙利道48A及50號（1伙），亦於期內竣工。



按地區劃分，今年首季九龍區共有12個項目、合共5，121個單位落成，佔整體比例約93.3%；港島區共有4個項目落成，涉及單位總數366伙，佔同期整體私宅落成量約6.7%；新界區則暫未有私宅項目落成。



陳海潮指出，今年首季私宅落成量達差估署預測全年20，862伙的26%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括長沙灣“Belgravia Place I”（714伙）、元朗“柏瓏III”（680伙）及長沙灣“曉柏峰”（492伙）等，加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約2萬至2.1萬伙水平，料可達到或貼近差估署的預測數字。