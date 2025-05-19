世衞大會再拒涉台提案　中方：台獨邪路走不通

中評社北京5月19日電／第78屆世界衞生大會5月19日在瑞士日內瓦開幕。大會作出決定，拒絕將個別成員國提出的所謂“邀請台灣以觀察員身份參加世界衞生大會”的提案納入大會議程。



新華社報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使在大會發言表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復回歸中國80周年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。聯合國大會第2758號決議和世界衞生大會第25.1號決議早已徹底解決包括台灣在內全中國的代表權問題。世衞大會已連續多年拒絕所謂涉台提案，捍衞了聯合國權威和戰後國際秩序。事實證明，“台獨”這條邪路根本走不通。



陳旭指出，台灣問題是中國內政和內戰遺留問題，儘管海峽兩岸尚未統一，但台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變。目前已有183個國家在一個中國原則基礎上與中國建立正式外交關係。本屆大會開幕前，眾多國家專門致函世界衞生組織，支持一個中國原則。這充分說明一個中國原則是國際社會人心所向。



陳旭強調，中國中央政府始終高度重視台灣同胞福祉，在符合一個中國原則前提下，台灣省技術專家參與世衞組織活動不存在任何困難。提案炒作所謂“國際防疫體系缺口”問題與事實不符，完全是政治操弄。