世界衞生大會拒絕涉台提案　外交部回應

中評社北京5月19日電／外交部發言人19日就第78屆世界衞生大會拒絕涉台提案發表談話。



發言人表示，5月19日，第78屆世界衞生大會總務委員會和全會分別作出決定，明確拒絕將個別國家提出的所謂“邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會”的提案列入大會議程，這是世衞大會連續第9年拒絕所謂涉台提案。



發言人說，在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衞生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衞生大會25.1號決議確認的根本原則。中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衞大會。台民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衞大會的政治基礎不復存在。



發言人說，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衞生事務作出了妥善安排，台灣地區的醫療衞生專家可以參與世衞組織的相關技術會議。過去一年，中國台灣共有11批12人次提出參加世衞組織技術活動的申請，中國中央政府均予以批准。在《國際衞生條例》框架下，台灣地區同世衞組織和各國的信息交流機制是暢通和完善的，能夠及時獲取世衞組織發佈的突發公共衞生事件信息，也能夠及時向世衞組織通報。這些都充分說明，中國中央政府在解決台灣同胞關心的衞生健康問題上是誠心誠意的，台灣地區參與世衞組織技術領域溝通合作渠道是充分和暢通的，台灣人民的健康權利是有保障的。所謂“國際防疫體系缺口”純屬政治謊言。



發言人表示，一段時間以來，民進黨當局和個別國家公然開歷史倒車，蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，企圖挑戰一個中國原則。這不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。中方不同意台灣地區參加今年世衞大會，得到了國際社會廣泛理解和支持，國際社會絕大多數國家向中方重申堅持聯大第2758號決議、堅定支持一個中國原則、反對台灣參加世衞大會，並通過專門致函世衞組織總幹事等方式支持中方立場。這充分說明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的格局不容挑戰、不可撼動。無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的事實，阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。“台獨”是絕路，謀“獨”挑釁注定失敗。