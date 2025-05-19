王毅同德國外長瓦德富爾通電話

中評社北京5月19日電／2025年5月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同德國新任外長瓦德富爾通電話。



新華社報導，王毅祝賀瓦德富爾履新，表示中德關係意義超越雙邊範疇，對世界經濟發展和戰略穩定具有重要影響。中德是全方位戰略伙伴，希望德新政府堅持這一定位，奉行理性務實的對華政策。台灣問題是中方核心利益，相信德方會像中方支持德國統一一樣，堅定恪守一個中國原則。中德經濟互補、產業互嵌、利益互融，深化互利合作是必然選擇，要防止以所謂“去風險”損害雙方正常合作。



王毅說，今年正值中歐建交50周年，是一個承前啟後的重要節點。希望德國作為歐盟核心大國發揮積極作用，以中德高質量合作為中歐關係發展注入新動力。期待歐方同中方相向而行，盡快妥善解決中國電動汽車反補貼案，推動中歐合作提質升級。中德應承擔起大國責任，共同倡導和堅持自由貿易，攜手反對單邊主義和保護主義，維護全球產供鏈安全穩定，踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。



瓦德富爾表示，德中關係十分重要，對世界經濟發展和國際社會未來意義重大。德聯邦新政府重視對華關係，願奉行積極主動的對華政策。德方過去和將來都堅定奉行一個中國政策，願作中方可信賴、可預測的伙伴。德方在歐盟發揮著引領作用，願致力於通過對話協商化解分歧，支持歐中談判解決中國電動車等問題。



雙方還就烏克蘭危機交換了看法。王毅表示，中方一直致力於勸和促談，支持通過直接對話，達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。瓦德富爾表示，希望中方發揮影響力，推動實現停火，早日結束烏克蘭危機。