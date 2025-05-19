王毅同波蘭外長西科爾斯基通電話

中評社北京5月19日電／2025年5月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同波蘭外長西科爾斯基通電話。



新華社報導，王毅表示，波蘭是中國在歐洲的重要戰略伙伴。中方願同波方保持高層交往，拓展各領域務實合作。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年。中方願同波方一道，維護二戰後國際秩序，維護聯合國核心地位，維護國際法和國際關係基本準則。台灣回歸中國也是二戰勝利成果之一，構成戰後國際秩序的組成部分。希望波方堅持國際共識，繼續奉行一個中國政策，反對任何形式的“台獨”圖謀。今年，中歐迎來建交50周年，期待波蘭作為歐盟輪值主席國，發揮更大建設性作用，推動中歐關係取得更大進展。



西科爾斯基表示，波蘭高度重視對華關係，將堅持一個中國政策，致力於同中方加強各層級交往，深化各領域互利合作，共同維護二戰後國際秩序，推動波中、歐中關係不斷向前發展。



雙方還就烏克蘭危機交換了看法。王毅表示，烏克蘭危機形勢發展證明，習近平主席提出的“四個應該”兼顧了各方關切，是推動政治解決烏克蘭危機的重要指導原則。中方始終致力於勸和促談，從未放棄和平努力，包括聯合全球南方國家成立“和平之友”小組。俄烏近日重啟了直接談判，儘管彼此立場分歧，但實現了邁向和平的第一步。中方期待各方進一步展現政治解決危機的意願，通過持續對話，最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。西科爾斯基表示，期待中方繼續發揮積極作用，推動實現歐洲的持久和平。