鵲橋二號中繼星取得階段性進展

中評社北京5月19日電／新華社報導，記者19日從深空探測實驗室獲悉，鵲橋二號中繼星自2024年3月20日發射，目前已在軌穩定運行14個月，其攜帶的3台載荷在完成在軌測試後，相繼開展了科學探測，包括對地球等離子體層和磁層進行了大尺度成像觀測、地月系統VLBI（甚長基線干涉測量）試驗觀測等，取得了階段性進展。



其中，極紫外相機獲得了國際首幅83.4nm波段電離層全景圖像，為太陽活動對等離子體層的影響等研究提供了重要觀測數據。



陣列中性原子成像儀獲取了高分辨率的磁層能量中性原子圖像數據，特別是地球磁層平靜期間、磁暴期間及亞暴期間的探測數據，為開展地球磁層在不同太陽活動期間的能量粒子變化等研究提供了第一手觀測數據。



月球軌道VLBI（甚長基線干涉測量）試驗系統，通過與上海65米天馬望遠鏡等測站開展月地聯合觀測，首次將物理觀測基線延長至38萬公里，成功觀測射電源A00235、嫦娥六號軌道器等深空目標，觀測精度得到了大幅提升。



據悉，2024年5月至6月，鵲橋二號中繼星為嫦娥六號人類首次月背取樣任務的圓滿完成提供了穩定可靠的中繼通信保障。未來，鵲橋二號中繼星除繼續開展科學探測外，還將為後續國內、國外月球探測任務提供中繼通信服務。