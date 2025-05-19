美國調整芯片出口管制　商務部回應

中評社北京5月19日電／據商務部網站：商務部新聞發言人就美國商務部調整芯片出口管制有關表述答記者問。



有記者問：美國商務部網站調整了其5月12日發布的AI芯片出口管制指南新聞稿相關表述，將“在世界任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口管制法規”調整為“警告業界使用中國先進計算機芯片，包括特定華為昇騰芯片的風險”。請問中方對此有何評論？



答：5月15日商務部例行新聞發布會上，中方已就相關問題闡明嚴正立場。美方發布有關指南後，中方通過中美經貿磋商機制，在各層級與美方進行交涉溝通，指出美方行為嚴重破壞中美日內瓦高層會談共識，要求美方糾偏糾錯。中方注意到，近日美方對指南新聞稿相關表述進行了調整，但指南本身的歧視性措施和扭曲市場本質並沒有改變。



美方濫用出口管制措施，以莫須有的罪名對中國芯片產品加嚴管制，甚至干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的芯片，美方的手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑，中方堅決反對。美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重衝擊全球科技創新。給別人“下絆子”，不會讓自己跑的更快。這種以單邊保護主義手段，妄圖圍堵、孤立其他國家的做法，終將損害美自身產業競爭力，其結果只能是搬起石頭砸自己的腳。



中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施。雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，通過中美經貿磋商等機制，加強立場溝通，有效管控分歧，協商解決各自關切，推動構建可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係。倘若美方一意孤行，繼續實質性損害中方利益，中方必將採取堅決措施，維護自身正當權益。