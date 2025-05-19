世衞大會拒列涉台提案　國台辦：理所當然

中評社北京5月19日電／第78屆世界衞生大會拒絕將涉台提案列入大會議程，對此，國務院台辦發言人陳斌華19日應詢表示，第78屆世界衞生大會的有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不容挑戰、不可撼動。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，不承認體現一個中國原則的“九二共識”，台灣地區參與世衞大會的政治基礎不復存在。民進黨當局圖謀搞所謂“涉台提案”，違背國際社會共識，再遭挫敗理所當然。



陳斌華表示，兩岸同胞都是中國人。我們始終把台灣同胞的健康福祉放在心上。在台灣地區未參加世衞大會的情況下，我們對台灣地區參與全球衞生事業作出了妥善安排。過去一年，中國台灣醫療技術專家參加世衞組織技術活動共計11批12人次。在《國際衞生條例》框架下，世衞組織向各地通報的任何突發公共衞生事件信息，台灣地區都能夠及時獲得，也能夠及時向世衞組織通報。可以說，台灣地區參與世衞組織技術領域溝通合作渠道充分暢通，獲取各種突發公共衞生事件信息和支援的渠道完全有效，台灣同胞的健康權利有著切實保障。



他指出，一段時間以來，民進黨當局勾連外部勢力，不斷拿參與世衞大會做文章，蓄意歪曲挑戰聯合國大會第2758號決議和世界衞生大會25.1號決議確認的根本原則。這不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。正告民進黨當局，任何謀“獨”挑釁必遭堅決反制，任何勾連外部勢力謀“獨”的圖謀都注定失敗。