“脫歐”5年後英歐達成安全與防務協議

當地時間19日，英國與歐盟在倫敦舉行自2020年英國正式脫歐以來的首場雙邊峰會。（圖片來源：央視網） 中評社北京5月20日電／據央視網報導，當地時間19日，歐盟委員會主席馮德萊恩在出席歐盟－英國峰會後，在與歐洲理事會主席科斯塔、英國首相斯塔默舉行的聯合記者會上表示，歐盟與英國已達成一項有效期至2036年的漁業協議。與此同時，雙方還達成了一項安全與防務協議，以加強聯合安全行動並共享信息。



馮德萊恩說，這是歐盟與英國夥伴關係的新篇章，是雙方安全與防務夥伴關係的新起點，也是英國參與歐盟國防工業的第一步。



英國首相府19日發表聲明說，英國與歐盟已在漁業和貿易等多個領域達成協議，預計相關協議將在2040年前推動英國經濟增長近90億英鎊（1英鎊約合1.34美元）。



首相府表示，英歐雙方簽署了為期12年的新漁業協議，保障英國漁船能夠持續進入歐盟水域，同時維持歐盟漁船在英國水域的現有捕撈配額。英國政府將投資3.6億英鎊用於漁船現代化改造和技術設備升級。此外，雙方達成的動植物檢疫協議將簡化英國食品出口手續並降低成本，令英國企業受益。



首相府表示，自“脫歐”以來，英國對歐盟出口下降21%，進口下降7%。該協議將促使英國漢堡、香腸等產品重新進入歐盟市場。



在環保領域，英歐同意對接各自的碳排放交易體系，以“避免企業因歐盟明年即將實施的碳徵稅而受到影響”。英國鋼鐵出口將獲得一項“量身定制”的協議，以規避歐盟新規及關稅，預計每年將為英國鋼鐵製造商節省約2500萬英鎊。