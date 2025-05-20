李家超與國家海關總署署長孫梅君會面

上圖：行政長官李家超與國家海關總署署長孫梅君會面。下圖：商務及經濟發展局局長丘應樺和國家海關總署署長孫梅君簽署關於《“單一窗口”的合作安排》。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月20日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日與國家海關總署署長孫梅君會面，歡迎她率團出席世界海關組織亞太區首腦會議，並就加強香港與內地海關的執法與合作深入交流意見。



李家超強調，孫梅君此行還出席海關總署與香港特別行政區政府的合作文件簽署儀式，促進內地與香港之間的安全無縫的人流和貨物流，以至香港輸內地乳製品和肉製品等合作，為兩地未來合作奠定更加堅實的基礎。



李家超表示，香港與內地海關長期以來保持緊密合作，攜手打擊跨境走私活動，未來將進一步在通關便利、打擊走私販毒及便利商貿等領域保持緊密合作。李家超感謝海關總署全力支持香港海關成功當選2024至2026年度世界海關組織亞太區副主席，認為這不僅體現國家和亞太地區對香港的高度信任與支持，也鞏固了香港作為“超級聯繫人”的角色，進一步提升香港在國際貿易及物流領域的地位。



強化“單一窗口” 便利貿易



李家超亦提到孫梅君將出席海關總署和香港特別行政區政府的合作文件簽署儀式，據悉，商經局局長丘應樺與海關總署署長孫梅君昨日簽署了《“單一窗口”的合作安排》，進一步推進兩地“單一窗口”系統的對接，提供更高效、更便捷的一站式電子平台，方便業界向政府提交各類報關和貨物清關所需貿易文件，是貿易便利化的重要措施。



丘應樺指出，內地是香港最大的貨物貿易夥伴，兩地貿易往來頻繁，因此高效的貨物清關流程尤為重要。商經局正分三個階段實施“單一窗口”，第一階段和第二階段分別於2020年和2023年全面投入服務，涵蓋了42類貿易文件。第三階段則計劃於2026年開始分批推出，屆時系統將與內地“單一窗口”對接。



同時，為配合兩地貨物清關便利化的發展，海關總署與香港海關去年推出的“一單兩報”措施，已經大幅提升了貨物通關效率。由即日起，該措施將全面覆蓋所有經陸路口岸進出兩地的貨物，允許業界重用道路貨物資料提交至兩地的系統，節省申報時間及降低運營成本，進一步便利業界運作。未來，“一單兩報”的便利措施還將延續至“單一窗口”第三階段服務，並探索擴展至其他貿易文件和運輸模式的可行性。