中評社北京5月20日電／葛惟昆：浪淘沙令＊北大畢業六十載



作者：葛惟昆 香港科技大學榮休教授，現為清華大學物理系教授、北京大學物理學院客座教授





浪淘沙令 北大畢業六十載





六秩瞬時間，情寄燕園。



依稀甲子已翻篇。



年少紛飛尋去路，一片茫然。





孤自望青山。無限纏綿。



別時不料見時難。



地北天南何相會，翹首斯年。