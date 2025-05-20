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葛惟昆：浪淘沙令＊北大畢業六十載
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2025-05-20 15:58:24
中評社北京5月20日電／葛惟昆：浪淘沙令＊北大畢業六十載
作者：葛惟昆 香港科技大學榮休教授，現為清華大學物理系教授、北京大學物理學院客座教授
浪淘沙令 北大畢業六十載
六秩瞬時間，情寄燕園。
依稀甲子已翻篇。
年少紛飛尋去路，一片茫然。
孤自望青山。無限纏綿。
別時不料見時難。
地北天南何相會，翹首斯年。
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