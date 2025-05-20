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葛惟昆：浪淘沙令＊北大畢業六十載
http://www.CRNTT.com   2025-05-20 15:58:24


　　中評社北京5月20日電／葛惟昆：浪淘沙令＊北大畢業六十載

　　作者：葛惟昆　香港科技大學榮休教授，現為清華大學物理系教授、北京大學物理學院客座教授


　　浪淘沙令　北大畢業六十載


　　六秩瞬時間，情寄燕園。

　　依稀甲子已翻篇。

　　年少紛飛尋去路，一片茫然。


　　孤自望青山。無限纏綿。

　　別時不料見時難。

　　地北天南何相會，翹首斯年。

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