美消費者信心低迷　經濟負效應持續顯現

消費者於超市中購物。（圖片來源：央視網） 中評社北京5月20日電／據央視網報導，國際評級機構穆迪近日下調美國主權信用評級、美國政府設置的關稅壁壘仍高於預期，消費者信心持續低迷，經濟負面效應持續顯現，來看國際媒體的分析評論。



西班牙《20分鐘報》：充滿變數 風險猶存



文章說，由於關稅政策帶來諸多不確定性以及政府債務上升，穆迪近日將美國的主權信用評級下調，至此美國失去主要評級機構對它的最後一個3A最高評級。這體現美關稅政策未來走向不明，令國內經濟形勢複雜化，貿易前景充滿變數。分析指出，美國通脹預期沒有改觀，當前整體經濟形勢依舊是暗流湧動、風險猶存。



美國有線電視新聞網：消費者信心持續低迷



5月美國消費者信心指數為50.8，比上個月下降了2.7%。特朗普政府此前設置關稅壁壘，加劇了民眾對經濟衰退的擔憂，導致消費者信心指數逐月下降。儘管中美經貿高層會談達成共識的消息在一定程度上提振了市場情緒，但專家認為這一反彈幅度較小，目前看仍不足以改變整體形勢，階段性進展沒能扭轉市場的悲觀預期。



日經亞洲評論：現有關稅水平依舊是沉重的負擔



中美經貿高層會談達成共識後，經營玩具、服裝等消費品的美國零售商迅速要求中國供應商發貨並啟動新訂單。但對於眾多美國企業和機構而言，下調後的關稅水平依舊是沉重的負擔。不少美國公司發出預警稱，隨著購物季臨近，零售銷售額將大幅攀升，如果不繼續下調關稅，屆時貨架商品恐難充足供應，將出現貨架空置、貨品短缺的狀況。