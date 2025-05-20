﻿羅馬尼亞總統選舉　中間派候選人勝出

中間派獨立候選人達恩（中）贏得18日的羅馬尼亞總統選舉。（圖片來源：路透社） 中評社北京5月20日電／據大公報綜合美聯社、半島電視台報導：羅馬尼亞18日舉行總統選舉第二輪投票，中間派獨立候選人、布加勒斯特市長達恩以約54%的得票率擊敗極右翼對手、羅馬尼亞人團結聯盟黨主席西米翁。達恩主張加強與歐洲的關係，並且支持烏克蘭。歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基等第一時間祝賀達恩勝選。



19日公布的計票結果顯示，達恩得票率約為54%，西米翁得票率約為46%。本次選舉共有逾1164萬選民投票，投票率為64.72%。西米翁已承認敗選。達恩承諾將確保羅馬尼亞站在“歐洲主流陣營”，並計劃組建包含中右翼和中左翼政黨的聯合政府。馮德萊恩稱，達恩獲勝有助於建設“強大的歐洲”。



羅馬尼亞去年11月舉行總統選舉首輪投票，極右翼獨立候選人傑奧爾傑斯庫領先，但該國憲法法院隨後宣布選舉無效。本月4日，羅馬尼亞重新舉行投票，西米翁和達恩分別以40.96%和20.99%的得票率位居第一和第二，進入第二輪角逐。西米翁的政策效仿美國總統特朗普，並主張停止援烏。有分析認為，達恩在第二輪投票中實現反超，表明右翼民粹主義引起大部分羅馬尼亞民眾抵制。社交平台Telegram創始人杜羅夫指控法國干預羅馬尼亞選舉，要求該平台壓制保守派的聲音。法國外交部堅決否認此指控。