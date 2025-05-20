俄羅斯和烏克蘭距離停火還有多遠

美國總統特朗普19日與俄羅斯總統普京就俄烏問題通電話，雙方均對此次通話釋出了積極信號。同一天，烏克蘭總統澤連斯基先後與特朗普進行了兩次通話，第二次聯合通話中還有歐盟多國參與，澤連斯基要求美勿擅為烏克蘭做決定。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普19日與俄羅斯總統普京就俄烏問題通電話，雙方均對此次通話釋出了積極信號。同一天，烏克蘭總統澤連斯基先後與特朗普進行了兩次通話，第二次聯合通話中還有歐盟多國參與，澤連斯基要求美勿擅為烏克蘭做決定。這一夜的三場電話會談，為何兩家“歡喜”、一家“愁”？



特朗普稱俄烏將立即啟動停火談判



特朗普19日在社交媒體發文說，他剛剛同普京結束2個小時的通話，通話“挺順利”。“俄烏將立即啟動旨在實現停火的談判，更重要的是，這是旨在結束戰爭的談判。具體條件將由雙方協商確定，因為他們掌握著其他人無法知曉的談判細節”。



特朗普說，此次通話“基調和氣氛都非常好”，俄方表示希望在俄烏衝突結束後與美開展大規模貿易，他贊同這一想法。“俄羅斯擁有巨大機會創造大量就業和財富，潛力無限。同樣，在國家重建過程中，烏克蘭也能從貿易中受益匪淺”。



普京稱願與烏方共同起草和平備忘錄



普京在通話後表示，他和特朗普的通話內容豐富且坦誠。俄羅斯方面的立場是明確的，即應當消除衝突的根源。俄方贊成和平解決烏克蘭危機，但應確定更有效實現和平的方式。



普京指出，當前的問題在於，俄烏雙方都應該最大程度展現出對和平的意願，並且找到讓各方都滿意的妥協方案。他與特朗普達成協議，俄方將提出建議並願與烏方共同就未來可能達成的和平條約起草備忘錄。



會談後，俄羅斯總統助理烏沙科夫就普京與特朗普的通話舉行簡報會。他表示，不排除兩國元首舉行面對面會晤可能性，會晤的具體時間和地點暫未確定。