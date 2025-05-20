法英加聯合聲明反對以色列擴大在加沙軍事行動

中評社香港5月20日電／法國、英國和加拿大19日發表聯合聲明，強烈反對以色列擴大在加沙地帶的軍事行動，呼籲以政府停止在加沙地帶的軍事行動，並立即允許人道主義援助進入。



新華社報導，法國總統府愛麗舍宮19日晚發佈了《法國、英國和加拿大領導人關於加沙和西岸局勢的聯合聲明》。聲明說，以色列擴大軍事行動造成加沙地帶民眾承受的苦難“令人無法忍受”。以政府拒絕向平民提供必要的人道主義援助是不可接受的，這可能違反了國際人道主義法。對加沙的毀滅性打擊造成平民流離失所，違反了國際人道主義法。



聲明表示，如果以色列不停止新一輪軍事進攻並解除對人道主義援助的限制，三國將採取具體措施予以回應。



三國領導人在聲明中表示，反對以色列任何擴大在約旦河西岸定居點的企圖。以色列必須停止非法定居點建設，這些定居點破壞巴勒斯坦的生存環境，並危及以色列人和巴勒斯坦人的安全。



三國領導人表示，將繼續與巴勒斯坦民族權力機構、地區夥伴、以色列和美國合作，以便在“阿拉伯方案”的基礎上就加沙地帶未來的安排達成共識。三國致力於承認巴勒斯坦國，這有助於實現“兩國方案”，並準備為此與其他國家開展合作。



法國總統府未提及三國領導人發表此聲明的背景。有法國媒體報導說，該聲明針對的是以色列3月以來對加沙地帶實施封鎖並恢復密集軍事打擊，特別是以軍5月18日宣佈對加沙地帶發動大規模地面行動後造成大量平民死傷。根據加沙地帶衞生部門5月18日發佈的數據，自3月18日以來，以色列方面對加沙地帶多地發動襲擊，已造成至少3193人死亡、8993人受傷。