特朗普與普京、澤連斯基通話　各方發布詳情

5月19日，美國總統特朗普在華盛頓白宮出席活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，美國總統特朗普19日與俄羅斯總統普京就俄烏問題通電話。特朗普在通話後說，俄羅斯和烏克蘭將立即啟動談判，以實現停火。普京表示，俄方將提議並準備與烏方就兩國未來可能達成的和平協議研究起草一份備忘錄。特朗普當天還與烏克蘭總統澤連斯基通話。澤連斯基表示，烏方不會在領土問題上妥協。



特朗普：俄烏將立即啟動旨在實現停火的談判



特朗普在社交媒體發文說，他剛剛同普京結束2個小時的通話，通話“挺順利”。“俄烏將立即啟動旨在實現停火的談判，更重要的是，這是旨在結束戰爭的談判。具體條件將由雙方協商確定，因為他們掌握著其他人無法知曉的談判細節”。



特朗普說，此次通話“基調和氣氛都非常好”，俄方表示希望在俄烏衝突結束後與美開展大規模貿易，他贊同這一想法。“俄羅斯擁有巨大機會創造大量就業和財富，潛力無限。同樣，在國家重建過程中，烏克蘭也能從貿易中受益匪淺”。



特朗普說，梵蒂岡已表示“非常樂意主持談判”。

特朗普說，他在與普京通話後，還與烏克蘭總統澤連斯基、歐盟委員會主席馮德萊恩以及法國、意大利、德國和芬蘭領導人通了電話。



普京：俄將提議就俄烏可能達成的和平協議起草備忘錄



普京19日在俄西南部城市索契與特朗普通電話。據克里姆林宮官網發布的消息，這次通話持續了兩個多小時。



普京在通話結束後發表的聲明中說，通話“內容很豐富且相當坦率”，總的來說非常有益。特朗普表達了其關於俄烏休戰停火的立場，他則指出俄羅斯也支持和平解決烏克蘭危機，目前需要做的是找到通向和平的最有效途徑。

