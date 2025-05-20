俄將提議就俄烏可能達成和平協議起草備忘錄

這張克里姆林宮網站4月26日發布的照片顯示，俄羅斯總統普京聽取俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫的匯報。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京19日在俄西南部城市索契與美國總統特朗普通電話，雙方商定俄方將提議並準備與烏克蘭方面就未來可能達成的和平協議研究起草一份備忘錄。



據克里姆林宮官網19日發布的消息，這次通話持續了兩個多小時。普京在通話結束後發表的聲明中說，這次通話“內容很豐富且相當坦率”，總的來說非常有益。特朗普表達了其關於俄烏休戰停火的立場，他則指出俄羅斯也支持和平解決烏克蘭危機，目前需要做的是找到通向和平的最有效途徑。



普京表示，俄美總統商定，俄羅斯將提議並準備與烏方就兩國未來可能達成的和平協議研究起草一份備忘錄。備忘錄將確定一系列主張，如解決危機的原則、可能達成和平協議的時間表，以及在達成相關協議的情況下臨時停火等。



普京說，俄烏雙方在土耳其伊斯坦布爾談判參與者之間的聯繫已經恢復，這表明“我們總的來說走在了正確道路上”。目前的關鍵問題在於俄烏雙方需要最大限度地展現出對和平的意願，找到各方都能接受的妥協方案。他強調，俄羅斯的立場是明確的，對俄方最重要的就是“消除這次危機的起因”。



俄羅斯和烏克蘭兩國代表團16日在伊斯坦布爾重啟關於和平解決俄烏衝突的直接談判。雙方就互換1000名戰俘達成共識，同時“原則上”願意繼續接觸和談判，但談判未能取得突破性進展。