俄羅斯哈巴羅夫斯克市首次舉辦“俄中論壇”

2025年4月30日，在北京漢光百貨內的退稅櫃台，工作人員（左）為一名俄羅斯顧客辦理離境退稅“即買即退”業務。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，為期兩天的“俄中論壇”19日在俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克邊疆區首府哈巴羅夫斯克市開幕，中俄兩國3000多名企業界人士、政府機構代表和行業專家學者參加。與會者就加強兩國地區間經貿、工業、能源、交通、人文等領域合作進行了深入探討。



這是哈巴羅夫斯克邊疆區首次舉辦“俄中論壇”。哈巴羅夫斯克邊疆區行政長官德米特里·傑梅申在開幕式致辭中說，哈巴羅夫斯克邊疆區與中國的經貿關係逐年增強，工業、能源、交通等領域合作項目不斷落實。兩國企業在俄羅斯遠東攜手合作，推動現代化生產和技術創新，創造了就業崗位。“我們正在搭建的不僅是現實中的橋梁，更是信任、相互理解與共同繁榮的橋梁。”



中國駐哈巴羅夫斯克總領事薑笑洋在致辭中說，哈巴羅夫斯克邊疆區是俄羅斯遠東地區重要的物流、工業和科技中心，與中國合作前景廣闊。



論壇舉辦期間，參會人員將在30多個分論壇及全體會議上圍繞中俄聯合開發黑瞎子島、擴大兩國各領域的地區合作、建立兩國企業家直接對話機制等議題展開討論。同期還將舉行投資推介會、中俄商務對話以及B2B洽談等一系列促進兩國企業交流的活動。