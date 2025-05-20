﻿以色列揚言接管整個加沙

5月19日，加沙民眾等待領取慈善廚房分發的食物。（圖片來源：路透社） 中評社北京5月20日電／據大公報綜合新華社、半島電視台報導：以色列總理內塔尼亞胡19日在社交媒體發布視頻說，以色列將“接管整個加沙地帶”。他說，以軍在加沙地帶開始大規模戰鬥，並取得進展，“我們將接管整個加沙地帶”。



內塔尼亞胡還詳細介紹了允許向加沙地帶運送人道主義援助物資的計劃。他說，下令允許援助物資進入加沙地帶的目的，是避免國際社會批評，“有關加沙地帶面臨饑荒的報導正在損害國際社會對以色列的支持”。



當天稍晚時，以色列外交部總司長埃登.巴爾塔爾表示，以色列開始放行載有嬰兒食品的貨車進入加沙地帶，並補充說：“未來幾天，以色列將協助數十輛援助貨車進入。”



以色列今年3月2日以來封鎖加沙地帶，阻止人道主義援助進入加沙，並恢復對加沙軍事行動。聯合國世界糧食計劃署12日發布的報告顯示，以軍封鎖導致加沙地帶47萬人面臨“災難”級糧食不安全狀態，加沙地帶很可能在5月至9月期間發生饑荒。



以軍18日發布聲明指，過去一周以軍發動“基甸戰車”行動的第一輪空襲，目前正對加沙南部和北部發動大規模地面攻勢。隨著攻勢升級，以色列軍方已對加沙第二大城市汗尤尼斯發出強制疏散令。加沙衛生部19日表示，以軍的攻擊一夜之間造成至少130人死亡。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）一名高級官員19日表示，哈馬斯與以色列在卡塔爾進行的停火談判沒有取得任何進展。



該官員稱，以色列堅持達成部分協議，即釋放部分被扣押人員，但不承諾結束戰爭。哈馬斯方面則認為，衹有釋放更多巴勒斯坦囚犯、持久停火以及以軍撤出加沙地帶，其才會釋放剩餘的以色列被扣押人員。