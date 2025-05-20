香港20%山泥傾瀉來自“無記錄”山坡

世紀暴雨導致筲箕灣耀興道一幅天然山坡塌下大量山泥，資料圖片（圖片來源：文匯網） 中評社北京5月20日電／據文匯網消息，近年全球極端天氣頻現，加上香港的斜坡老化及城市急速發展，山泥傾瀉風險對市民安全構成極大威脅。香港特區政府土木工程拓展署轄下土力工程處表示，根據過去約60年山泥傾瀉紀錄，約兩成發生於之前未曾發生山泥傾瀉的天然山坡上，故去年處方已完成系統性研究，推行一系列措施，逐步提升長遠防治山泥傾瀉計劃年度目標，爭取一年內完成編制全港天然山坡目錄並試行《智慧斜坡紀錄冊》。同時，今年將透過兩個運輸及物流局的低空經濟“監管沙盒”試點項目，試驗利用自動化無人機技術，作斜坡安全管理，範疇包括工程管理、斜坡監察，以及緊急應變。



土力工程處昨日在記者會上指出，本港去年全年降雨量為2，309.7毫米，較1991年至2020年的正常值少約5%；年內天文台曾發出4次紅色暴雨警告及一次山泥傾瀉警告。雨量減少情況下，香港去年共錄得181宗山泥傾瀉事故報告，較前年的601宗大幅減少，亦低於過去35年平均每年約300宗，全部不涉及人命傷亡。



去年的山泥傾瀉事故報告中，約70%影響道路、行人路、寮屋及建築物。土力工程處副處長（港島）岑家華解釋，山泥傾瀉和雨量有密切關係，“雨量較高，山泥傾瀉的次數亦較多，去年大暴雨次數及雨量均較少，接獲的山泥傾瀉數目亦相對少。”



針對2023年9月因極端暴雨引發的筲箕灣耀興道特大山泥傾瀉，土力工程處已於去年完成研究，評估事故原因與該山體特殊的地質結構和水文環境有關，該花崗石坡存在平行的剝蝕節理結構。岑家華強調，天然山坡風險不容忽視，“即使沒有山泥傾瀉紀錄的天然山坡，對現有設施仍構成一定風險。”



他續說，除耀興道外，2023年9月的極端暴雨亦令石澳道發生山泥傾瀉，導致一段石澳道來回方向全線封閉兩天，“該唯一行車通道被山泥阻塞，數百名石澳居民因而被隔離。”



現行《斜坡紀錄冊》僅涵蓋人造斜坡，土力工程處宣布會將之擴展至全港天然山坡，預計一年內完成數以十萬計的目錄編制。岑家華表示，該處亦會在3年內逐步增加長遠防治山泥傾瀉計劃的每年工作目標，包括天然山坡風險緩減工程目標由30幅增至40幅、鞏固政府人造斜坡目標由150個增至200個，以及為私人人造斜坡進行安全篩選研究的目標由100個增至130個，估計部門會增加33%工作量，開支預算會由現時每年約11億元，增至14億元至15億元。

