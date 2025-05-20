5月18日，護送文物歸國的工作人員手捧裝載著子彈庫帛書的保護箱走出客機。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據人民日報報導，當地時間5月16日，國家文物局在中國駐美國大使館接收美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書《五行令》《攻守占》。子彈庫帛書1942年出土於湖南長沙子彈庫楚墓，是目前出土的唯一戰國帛書、迄今為止發現的中國最早的帛書，也是我國首部典籍意義上的古書，對於中國古文字、古文獻研究以及中國學術史、思想史研究，都具有無法替代的重要意義。2024年，我國啟動對《五行令》《攻守占》的追索工作。此次國寶文物的回家之旅，見證國家強盛、民族復興，也映照著我國在流失文物追索返還上的不懈努力。



目前出土的唯一戰國帛書



5月18日3時55分，從美國華盛頓起飛的CA818航班，載著珍貴文物子彈庫帛書，穩穩降落在北京首都國際機場。這一刻，距離1946年子彈庫帛書被非法帶離中國，已經過去了79年。



工作人員小心翼翼地打開文物包裝箱，《五行令》《攻守占》露出真容，深褐色的殘片被保存在有機玻璃里。儘管歷經2000餘年，但帛書上的殘留文字依稀可辨。



子彈庫帛書因1942年出土於湖南長沙子彈庫楚墓而得名，分為《四時令》《五行令》《攻守占》3卷，共900餘字，是目前出土的唯一戰國帛書，也是迄今為止發現的中國最早的帛書、首部典籍意義上的古書，對於中國古文字、古文獻研究以及中國學術史、思想史研究，都具有無可替代的重要意義。據相關專家研究，子彈庫帛書年代大概在公元前300年前後，同西方世界大名鼎鼎的“死海文書”相比，子彈庫帛書的年代要早100多年。



此次美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書為第二卷《五行令》、第三卷《攻守占》，共計132件（組）。《五行令》為殘片，由兩部分組成，分別是“月名圖”和寫在“月名圖”下面的文字。墨書文字字體較小，寫在紅色欄格內，內容是按五行講四時十二月的宜忌。長期研究子彈庫帛書的北京大學教授李零介紹，我國古代的五行時令，把一年三百六十日分為木、火、土、金、水五段，每段七十二天，按五行分出三十個節氣。五行令與四時令曾並行於先秦兩漢，此後逐漸被遺忘。



《攻守占》同樣為殘片，墨書字體比第一卷、第二卷略大。文字按順時針方向以圓圈狀排列，上有若干標注干支的紅折角。內容是關於攻城守城方向、日期和時辰的宜忌。“帛書的內容都跟中國古代的術數有關係，是屬於術數類的文獻。”李零說。

