鴻蒙電腦系統　突破美國微軟蘋果壟斷

圖：19日，華為在成都正式發布兩款鴻蒙電腦。圖為消費者在發布會後體驗首款鴻蒙折叠電腦。＼大公報記者郭若溪攝（圖片來源：大公網） 中評社北京5月20日電／據大公報報導，19日，華為舉行新品發布會，推出全球首款鴻蒙筆記本電腦HUAWEI MateBook Pro和全球首款鴻蒙折叠電腦HUAWEI MateBook Fold非凡大師，標誌著國產操作系統（OS）在個人電腦（PC）領域實現了重大突破。



發布會上，華為常務董事、終端BG董事長餘承東坦言，國外Windows和MacOS盤踞全球電腦操作系統多年，但華為堅持做困難而正確的事。如今鴻蒙電腦正式登場，實現從內核到應用生態全鏈路自主可控，“要給世界多一種選擇！”也打破了美國微軟和蘋果公司長達數十年的市場壟斷。



“國產芯＋OS” 中國PC邁向自主可控



HUAWEI MateBook Fold非凡大師搭載鴻蒙操作系統5＋自研麒麟X90芯片，作為華為首個創新形態的電腦、是迄今為止全球最輕薄商用折叠電腦、全球最大商用折叠屏電腦。餘承東介紹，鴻蒙電腦通過業界領先的折叠屏技術和輕量化工藝，打造目前全球最大商用18吋折叠電腦，該款電腦展開時僅7.3mm，重量僅1.16kg，整機折叠後小於13吋，可輕鬆裝入隨行商務提包。



在他的演示下，記者看到，屏幕全面展開時，用戶可使用超大顯示屏高效沉浸式的處理複雜文檔或觀看高清視頻。屏幕折叠至傳統筆記本形態，用戶可通過配套鍵盤或虛擬鍵盤進行輸入，讓移動辦公更加得心應手。



專家：摺屏技術可望成行業標準



在生態適配方面，餘承東透露，鴻蒙電腦已與150餘款專屬電腦生態應用完成加速適配，1000餘款融合生態應用已完成適配，2000餘款融合生態應用正在加速適配中。



“鴻蒙電腦─要給世界多一種選擇！”餘承東強調，隨著鴻蒙電腦正式發布，華為擁有了從系統內核到生態全鏈路自主可控的電腦操作系統。他號召所有生態夥伴及支持者：在一起，共建共享鴻蒙新世界！