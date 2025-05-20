報告顯示：2024年文藝跨界創作趨勢明顯

7月18日，演員在舞蹈詩劇《只此青綠》中表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華網消息，由中國文聯組織編寫的《2024中國藝術發展報告》5月19日在中國文藝家之家發布。報告顯示，2024年，中國文藝顯現出突出的跨界創作趨勢，跨媒介、跨門類的藝術創作實踐湧現，並獲得觀眾和市場青睞。跨界融合帶來新的藝術品類、文體，綜合舞台藝術、微短劇、舞劇電影等延伸了藝術邊界，帶來新的市場增長點。



報告認為，舞台作品的藝術形式多元化趨勢更加明顯，綜合性藝術特質在技術手段不斷更新發展的背景下進一步凸顯。例如舞劇電影《只此青綠》，高頻率運用蒙太奇組接等電影手法，實現場內場外靈活切換和交融，給觀眾帶來更逼真而又豐富的視聽覺感官享受效果，進一步增加了“舞蹈+影像”跨界探索的可能。



根據報告，數字技術成為藝術創作新動能，人工智能技術對藝術創作生產的影響受到廣泛關注。數字技術在內容創意、作品展示、交互體驗等方面塑造著文化生活的新場景，文化產業展現出線上線下融合的新趨勢。同時，人工智能帶來的創作倫理、版權保護等問題也不容忽視，需要妥善解決。



為重點反映各藝術領域發展動態，中國文聯自2012年起每年組織編寫出版一部中國藝術發展報告。報告全面、系統、集中展示了中國藝術年度發展狀況，是中國文聯展示行業發展成果、觀察藝術發展趨勢、彰顯藝術文化價值、促進行業繁榮發展的重要方式。