克服美貿戰影響　中國外貿頂壓增長

圖：4月份，中國外貿頂住壓力平穩增長。圖為4月10日，一艘集裝箱貨輪在山東港口青島港前灣集裝箱碼頭進行裝卸作業。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據大公報報導，4月份，內地國民經濟頂住壓力穩定增長。國家統計局19日發布數據顯示，1－4月份，中國貨物進出口總額增長2.4%，比一季度加快1.1個百分點。4月當月，貨物進出口總額增長5.6%，其中，出口增長9.3%，保持較快增長。儘管對美貿易出現下滑，但外貿多元化發展，對東盟和“一帶一路”國家的進出口加快，有力支撐了外貿持續增長。



國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌輝19日透露，中國外貿頂壓增長的背後有3方面動力支撐：產業基礎堅實的支撐能力、外貿快速調整的應變能力以及穩外貿政策的保障能力。



4月份，外部環境發生急劇變化，外貿壓力加大。但中國外貿克服困難，保持了平穩增長，彰顯出強大韌性和國際競爭力。從外貿的特點來看，付凌輝認為，一是對東盟和共建“一帶一路”國家的進出口增長加快。4月份，儘管對美貿易出現下滑，但1－4月份，中國和東盟進出口總額同比增長9.2%，比一季度加快2.1個百分點；中國對共建“一帶一路”國家進出口增長3.9%，加快1.7個百分點。



外貿多元化發展 企業應變能力強



二是民營外貿企業進出口增長較快。1－4月份，民營企業進出口同比增長6.8%，比一季度加快1個百分點，好於整體外貿形勢。三是機電產品出口增勢較好。技術含量較高的機電產品市場競爭力增強，成為出口重要增長點。



談及外貿頂壓增長背後的三重支撐，付凌輝表示，中國產業體系完整，製造業升級發展，在全球產業鏈當中占據重要地位，在國際競爭中具有較強優勢；中國外貿多元化發展穩步推進，外貿企業開拓市場能力增強，在貿易摩擦、供應鏈波動當中，具備較強的調整能力；面對外部衝擊，各地區、各部門強化對外貿企業的支持，加大出口退稅、金融支持、貿易便利化等政策力度，為外貿發展創造了良好的政策環境。



5月10日至11日，中美雙方在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談，雙方協商同意大幅降低關稅。付凌輝認為，當前單邊主義、保護主義抬頭，嚴重衝擊國際經貿秩序，但國際合作共贏的大勢不會改變，中國堅定擴大對外開放也不會改變，促進外貿發展的政策持續顯效，將繼續支持外貿穩健發展。