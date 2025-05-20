葡萄牙極右翼躋身議會第三大黨

葡萄牙極右翼政黨“夠了”黨的支持者18日慶祝該黨得票率大幅上升。（圖片來源：路透社） 中評社北京5月20日電／據大公報綜合路透社報導：葡萄牙18日舉行議會選舉。官方統計結果顯示，由葡萄牙現任總理蒙特內格羅領導的民主聯盟獲得最多席位，但未獲議會絕對多數所需的116席，無法單獨組建政府。極右翼政黨“夠了”黨得票率創紀錄，成為第三大黨，也是此次選舉的最大贏家。



蒙特內格羅已明確拒絕與“夠了”黨合作，葡萄牙未來政局走向存在很大不確定性。



葡萄牙內政部公布的計票結果顯示，中右翼的民主聯盟得票率為32.1%，將獲得86個席位；中左翼的社會黨得票率為23.38%，將獲得58個席位；“夠了”黨得票率為22.56%，將獲得58個席位。有分析指出，葡萄牙面臨住房短缺、公共醫療系統資源緊張等問題，“夠了”黨抓住選民對傳統政黨的不滿，在短短6年時間里議席數量從1個激增至當前的58個。此次選舉結果表示極右翼勢力已躋身葡萄牙主流政治舞台，與法國、西班牙、德國等歐洲國家的極右翼勢力遙相呼應。



與此同時，波蘭18日舉行總統選舉首輪投票。根據19日公布的計票結果，公民聯盟候選人、華沙市長恰斯科夫斯基得票率為31.36%，排名第一；反對黨法律與公正黨支持的獨立候選人納夫羅茨基以29.54%的得票率排名第二。由於無人得票率超過50%，他們將於6月1日進行第二輪角逐。