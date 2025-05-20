4月“成績單”出爐　專家解讀經濟數據：

4月份經濟增長有質量（圖片來源：央視網） 中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，5月19日，國家統計局發布4月份中國經濟數據。4月份，面對外部衝擊影響加大、內部困難挑戰叠加的複雜局面，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，有力有效應對外部衝擊，生產需求平穩增長，就業形勢總體穩定，消費新動能發展壯大，國民經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢。《新聞1＋1》本期關注：4月的中國經濟“成績單”，怎麼看？



4月份經濟增長有質量



中國財政科學研究院宏觀經濟中心主任石英華表示，從統計局數據看，4月份經濟增長是有質量的，總體平穩。這段時間經濟增長受到各方關注，特別是外部的不確定性，面臨的衝擊挑戰在不斷加大。其中我們在實施存量政策、增量政策積極應對，所以我們能夠看到整體的經濟增長。



投資數據、消費數據都保持平穩增長，工業經濟運行數據好於預期，實現較高速的增長。就業數據、價格數據等總體保持平穩，進出口的數據也保持穩定增長。這一系列數據能看出經濟增長是富有質量的，經濟向新向好的態勢是從4月份數據能夠觀察得到的。



從貨物進出口增長看我國發展質量持續提升



石英華表示，從今年4月份數據來看，我國的外貿增長保持韌性，是多年來持續保持外貿出口多元化顯現的效果。一些地區的出口可能受到影響，但在共建“一帶一路”國家的出口在保持增長，這樣就支撐起了整個商品出口貿易的增長。



從貿易產品結構數據來看，裝備製造業產品的出口保持較高增速，這能體現這些年出口商品的升級程度，產品的競爭力在提升。另外一個角度也折射出我們國內製造業整體發展質量在持續提升，轉型升級的效果得到顯現。



中國外貿還要做好哪些抗風險準備？



前不久中美之間在日內瓦進行了協商，關稅大幅度降低，外貿企業感覺到緩和。有了訂單是否仍要對企業進行支持，中國的外貿還要做好什麼樣的抗風險準備？石英華對此進行了介紹。