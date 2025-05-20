﻿拜登前年錄音曝光　揭其記憶混亂

中評社北京5月20日電／據大公報綜合CNN、Axios網站報導：日前曝光的一段錄音顯示，美國前總統拜登在2023年接受司法部調查人員訪談時，多次出現記憶混亂、回答停頓及細節錯誤，甚至無法準確回憶已故長子的去世年份，再次引發外界對其任內心智能力的質疑。



美媒Axios網站17日發布了這段長達4分鐘的錄音，取自2023年10月時任特別檢察官赫爾對拜登的兩次約談。赫爾當時正在調查拜登卸任奧巴馬政府副總統後，是否不當處理機密文件。赫爾最終在調查報告中形容拜登是“記性不佳的老人”，激怒民主黨人和白宮官員。



從這段錄音可以聽出，拜登在回答問題時斷斷續續、頻頻遲疑，有時還會在一句話還沒說完的時候突然轉換話題。在談到自己因長子博死於腦癌所受到的打擊時，拜登努力回想博去世的確切時間。“博是哪個月去世的？喔，天啊，是5月嗎？他是2015年去世的嗎？我想是2015年。”



此外，由CNN主播塔柏爾和Axios新聞網記者湯普森共同撰寫的新書《原罪》，預定於20日出版。該書作者採訪了從白宮工作人員到國會議員等近200位知情人士，描述了拜登的種種衰老跡象，認為他數年前的認知能力已不足以勝任總統職務，而他周圍的親信試圖掩蓋事實。書中引述曾任奧巴馬顧問的民主黨人普洛夫稱，“作為一個政黨，我們確實被拜登騙了”。