﻿拜登患前列腺癌　外界質疑隱瞞病情

中評社北京5月20日電／據大公報報導，美國前總統拜登的辦公室18日發表聲明稱，拜登被診斷患有侵襲性前列腺癌，癌細胞已擴散至骨骼，在惡性程度滿分為10分的格利森評分系統中被評為9分，即第五期。聲明指出，拜登的前列腺癌為荷爾蒙敏感型，有望有效控制。現年82歲的拜登任內健康狀況屢亮紅燈，外界多次質疑其身體及心智狀況，此次患癌也引發拜登是否隱瞞健康狀況參與2024年總統選戰的爭議。



拜登辦公室的聲明稱，拜登的泌尿症狀最近不斷加重，經醫生檢查發現一處前列腺結節。5月16日，拜登被診斷出患有前列腺癌，癌症已擴散至骨頭。聲明指出，拜登所患的前列腺癌似乎對荷爾蒙敏感，可進行有效治療，拜登及其家人正與醫生一起評估治療方案。



英王致信拜登表達支持



根據診斷文件，在專門用來評估前列腺癌惡性程度、最嚴重為10分的病理分級標準“格裡森評分”中，拜登被評為9分。美國癌症學會解釋，格裡森分數用於評估前列腺癌的嚴重程度，滿分10分，根據腫瘤細胞排列形態分級，第1級最接近正常細胞，第5級則排列最為紊亂。拜登的9分（第5級）表明腫瘤高度侵襲性。紐約大學朗格尼醫學中心泌尿科醫師雷波爾指出，9分代表“高風險”，但他強調，過去10年，晚期前列腺癌的治療取得顯著進展，即使癌細胞轉移，許多患者仍可存活5至10年，甚至更久。



《柳葉刀》雜誌去年發布的報告顯示，前列腺癌已占男性所患癌症的15%。在美國，每年約有30萬名男性確診前列腺癌。根據美國國家癌症研究所的數據，2020年，前列腺癌是美國第二大常見癌症，也是第五大致死癌症。不過，從美國臨床發現情況來看，大多數前列腺癌患者能在早期確診，早期治癒率較高。



拜登患癌的消息公布後，特朗普18日在社交平台發文稱，聽說了拜登的診斷結果，感到很難過。他向拜登及其家人致以最良好的祝願，祝拜登早日康復。美國前總統奧巴馬當天表示，拜登將以“一貫的決心和風度”對抗癌症，並祈禱他能早日康復。



英國白金漢宮19日表示，英國國王查爾斯三世已私下致信拜登，向拜登表達支持及祝福。白金漢宮去年2月披露，查爾斯三世在治療前列腺肥大時發現患癌，但並不是前列腺癌，具體癌症類型並未公開。