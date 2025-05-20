廣交會“超級流量”後勁十足

中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，第137屆廣交會線下展在5月5日就已閉幕，但“超級流量”效應持續顯現，不少參展企業收穫大量的訂單，眼下正開足馬力忙生產。



在廣州從化區一家家居用品企業的總裝車間，工人正專注地進行零部件裝配、產品包裝等工作。企業從廣交會參展歸來後，一邊忙接單，一邊忙生產。



廣州某家居用品開發有限公司副總經理溫傑成介紹，與2024年同期相比，訂單量、出貨量都已經有30%以上的增長，這次在廣交會收穫非常大。這次重點開發的客戶，還是在中東地區和南美地區，是主要的訂單增長點。



在廣東汕頭，這家玩具企業從廣交會回來後，也是開足馬力生產，確保訂單按時交付。



汕頭某玩具實業有限公司市場部經理章宋佳介紹，他們採取多元化市場布局策略，目前已增加開拓南美、東南亞、中東地區等新興市場。同時，推出更多樣化的產品以應對不同的市場需求。近期，客商以歐美、南美地區為主，目前訂單排期比較緊凑，預計在2025年下半年出貨。



本屆廣交會吸引了全球客商齊聚中國。特別是“一帶一路”共建國家採購商的購買力也在增長，開始關注高品質、具有國際競爭力的拳頭產品。



汕頭市澄海區某玩具有限公司總經理王創宏介紹，近期，他們的客戶主要還是歐洲客戶，還有“一帶一路”共建國家客戶比較多，包括一些東南亞新興市場，近期訂單會排到八九月份。