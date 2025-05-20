委內瑞拉暫停來自哥倫比亞的所有航班入境

中評社北京5月20日電／據新華網報導，委內瑞拉政府19日宣布，“立即暫停”從哥倫比亞飛往委內瑞拉的所有航班入境。



委內瑞拉內政部長卡韋略通過國家電視台宣布，委政府獲悉暴力分子試圖破壞將於本月舉行的地方和議會選舉，警察部隊、醫院、電力站以及外國駐委使館是其破壞計劃的主要目標。目前已有38人被捕，其中17人為外國籍，他們通過陸路或航班從哥倫比亞入境。



委內瑞拉將於25日舉行全國代表大會（議會）議員、地方立法委員會議員以及州長選舉。據報導，暫停從哥倫比亞飛往委內瑞拉航班入境的措施將持續到26日下午。