安徽：小切口撬動集體“三資”領域大整治

圖為近日，安徽省寧國市紀檢監察幹部到河瀝溪街道長虹村實地查看村級資金、資產、資源管理使用情況。倪心怡 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月20日電／據中國紀檢監察報報導，農村集體資金、資產、資源與群眾切身利益息息相關，是群眾關注焦點，也是基層監督重點。安徽省有1.4萬個村、1.6萬個村級集體經濟組織、29.5萬個村民小組，農村集體“三資”點多面廣、項目繁多、專業性強，一些問題比較突出且成因複雜。



哪里問題突出，就瞄准哪里集中發力。去年以來，安徽省紀檢監察機關會同農業農村、財政、審計、組織等有關部門，深入開展農村集體“三資”管理領域突出問題專項整治，既堅決查處腐敗問題，又強化系統治理，以一個個小切口撬動“三資”管理領域大整治，探索形成了一些行之有效的舉措，推動解決了一批群眾反映強烈的突出問題，健全完善了一批制度機制，農村集體“三資”管理得到進一步規範。



以案促改促治，喚醒“沉睡”財富，推動農村集體資產資源保值增值



5月19日，距離巢湖北岸約10公裡的合肥市巢湖市烔煬鎮鳳凰村廢棄的原西肖小學舊址上，兩幢樓房已完成室內裝修，幾名工人在對室外圍牆安裝鐵藝防護欄，院內地面也正在鋪裝中。



“工程完工後，將作為食宿一體的民宿接待外來遊客。”烔煬鎮黨委書記陳鬆告訴記者，從今年起，該民宿項目每年預計為鳳凰村繳納租金約38萬元和運營利潤的3%。每年能增加就業崗位不少於50個，並且將優先招募本地村民。



2006年西肖小學撤銷合併後，原校舍一直處於閑置狀態，相關集體建設用地資源也未能有效利用。按照合肥市部署開展的鄉村閑置學校資產專項清查整治工作要求，烔煬鎮去年按程序將該校舍產權收歸當地，並將其納入鳳凰村精品示範村建設整體規劃，推動盤活集體資產資源。



清查整治鄉村閑置學校資產，是合肥市開展農村集體“三資”管理領域突出問題專項整治確定的小切口之一，起因是肥東縣紀委監委查處的一起村幹部違規侵占閑置校舍集體建設用地案件。



去年4月，根據群眾舉報，肥東縣紀委監委對該縣響導鄉唐井社區黨支部原書記鄭某某侵占原唐井小學操場等問題立案審查調查。合肥市紀委監委指導肥東縣紀委監委徹查鄭某某案件，同步組織對全縣鄉村閑置學校資產進行清查。



“經過1個多月清查，全縣摸排出荒廢校舍59所，發現問題線索50個，立案20人。”肥東縣紀委常委、監委委員童冬梅介紹，今年2月，鄭某某及其他同案犯因犯職務侵占罪被判處有期徒刑。